Das große Venus-Horoskop für das Sternzeichen Stier

Ihr Leben fühlt sich so beschwingt und heiter an, wenn Ihre Venus ab dem 21. August ihre ganze Energie entfaltet. Es passt nicht zu Ihnen, nicht zu Ihrer sinnlichen Balance, in der Sie (zufrieden mit sich selbst) meist in sich ruhen – aber es ist durchaus möglich, dass Sie sich verlieben oder in ein wildes Abenteuer stürzen, wenn der Mars Ihre Venus zum Glühen bringt. Verrennen Sie sich in nichts, jetzt nicht!

Astro-Coaching: Die besten Partner für das Sternzeichen Stier

So bleibt der Stier mithilfe seines Sternzeichens gesund