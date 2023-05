Die besten Partner für das Sternzeichen Stier

Es gibt Sternzeichen, mit denen ein Stier nicht wirklich klarkommt. Gehört so jemand zu seinem Kollegenkreis, wird man einfach nicht richtig warm. Fragt man aber nach den Sternzeichen, so kommt heraus, dass diese Kollegen ein Luft-Sternzeichen besitzen, also Zwillinge, Waage oder Wassermann sind. Manchmal versteckt sich allerdings die astrologische Energie, zeigt sich aber darin, dass der Aszendent oder der Mond in einem dieser Sternzeichen steht. Nein, ein Stier hält nach Kollegen Ausschau, die wie er von astrologischer Erdenergie geprägt sind. Das sind Jungfrauen und Steinböcke.

Mit solchen Kollegen versteht er sich sofort und häufig wird sogar eine Freundschaft daraus. Noch besser klappt es mit einem weiteren Stier. Weitere Favoriten, um im Kollegenkreis eines Stiers landen zu dürfen, sind Menschen mit einem Wasser-Sternzeichen, also ein Krebs, ein Skorpion oder ein Fisch. Mit diesen Menschen ist der Umgang nicht ganz so leicht wie mit einem Erdzeichen, aber man mag sich, unterstützt sich und macht sich auf keinen Fall gegenseitig das Leben schwer. Am schwierigsten sind Kollegen mit einem Feuerzeichen, also Widder, Schütze und Löwe.