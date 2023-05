So bleibt der Stier mithilfe seines Sternzeichens gesund

Stier-Geborene kommen Ende April und in den ersten drei Maiwochen auf die Welt. Tatsächlich scheint es, als würden sie wie alles andere in der Natur – ein Baum oder eine Blume – mit großer Lebenskraft ausgestattet. Es lässt sich wirklich sagen, sie sind ein „Gewächs“ des Frühlings. So wie die Sonne jetzt jeden Tag höhersteigt, länger scheint und mehr Kraft besitzt, so strotzen Stier-Geborene vor Lebensenergie. In aller Regel besitzen sie auch einen robusten Körperbau. Besonders ihr Nacken und ihre Schultern sind ausgesprochen stark, so als würden sie sich darauf einstellen, alles, was das Leben ihnen auftischt, nehmen und tragen zu können.

Auch ihre Füße sind in aller Regel auseprägt. Diese Menschen sind immer gut verbunden mit der Erde. Sie sind robust, zäh, ausdauernd und dafür geschaffen, im Leben etwas zu bewirken. Eine weitere Besonderheit ist ihre Lust am Leben, die sich ganz besonders darin zeigt, dass sie gerne ­– und viel – essen. Sie sind ausgesprochene Genießer. Nichts macht ihnen mehr Freude, als einen guten Bissen in den Mund zu schieben, ihn gut durchzukauen und dann zu schlucken.

So gehen Sie am besten mit einem Stier um