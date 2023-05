Das große Venus-Horoskop für das Sternzeichen Waage

Mit Ihrer zauberhaft sinnlichen, sanften Venus strahlen Sie im August heftige, leidenschaftliche Gefühle aus, die in diesen Tagen Menschen erobern, noch enger an sich binden werden, die Ihnen vielleicht entglitten schienen. Eine alte Liebe flammt neu auf, in Ihre Beziehung kehrt die Leidenschaft zurück, von der Sie vielleicht in letzter Zeit nur noch träumten. Sie spüren wieder, was Sie vermissten.

Astro-Wissen: Toleranz und die Sterne: Wie viel muss ich mir gefallen lassen?

Astro-Coaching: Die besten Partner für die Waage: Sie ist geboren für Liebe und Partnerschaft