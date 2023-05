Die besten Partner für die Waage: Sie ist geboren für Liebe und Partnerschaft

Waage-Menschen sind Kommunikationsgenies. Etwas leger ausgedrückt: Sie wickeln jeden um den Finger. Dieses Talent ist natürlich ein optimales Kapital für Erfolg und Karriere. Aber um wirklich oben zu landen, braucht es noch etwas, was die Waage nicht unbedingt hat, nämlich Ausdauer, ein Gefühl für Stimmigkeit und – das ist am wichtigsten – die Fähigkeit, sich unter mehreren Möglichkeiten für die richtige zu entscheiden. Die Tendenz besteht bei der Waage, sich zu verzetteln, sich in der Vielheit ihrer Möglichkeiten zu verlieren. Da braucht es eben aus astrologischer Sicht den richtigen Partner, und der heißt Steinbock. Er weiß instinktiv, was wichtig und richtig ist.

Und wenn er sich einmal entschieden hat, dann bleibt er dran und lässt sich nicht von Problemen aus der Bahn werfen. Steinbock und Waage zusammen sind dann allerdings ein ideales Team: Die Waage schafft Kontakte (was der Steinbock überhaupt nicht kann), und der wiederum bildet die Substanz eines Unternehmens, was wiederum der Waage nicht liegt. Der ideale Geschäftspartner braucht nicht vom Sternzeichen her Steinbock zu sein, sondern es reicht, wenn er den Aszendenten, den Mond oder einen anderen wichtigen Planeten in diesem Sternzeichen hat.

