Toleranz und die Sterne: Wie viel muss ich mir gefallen lassen?

Das lateinische Wort „tolerare“ bedeutet erdulden. Nur ist das Wort Duldsamkeit in unserem heutigen Sprachgebrauch kaum noch zu finden. Toleranz hört sich da schon viel moderner an. Doch was ist mit Toleranz in der Partnerschaft gemeint? In der ersten Phase der Verliebtheit glauben wir ja oft, dass der Partner genau unseren inneren Vorstellungen von ihm entspräche. Im Laufe der Zeit erkennen wir dann aber doch, dass wir es mit einem Menschen zu tun haben, der ganz eigene Vorstellungen und Verhaltensweisen hat, die sich nicht unbedingt mit den unsrigen decken.

Wenn uns das bewusst wird, geht es darum, das Anderssein des Partners zu tolerieren oder dagegen anzugehen. Unserer hehren Vorstellung von der Liebe liegt eine gewisse Bedingungslosigkeit zugrunde. Wer wirklich liebt, der stellt keine Bedingungen, erträgt und erduldet alles. Doch ist dieser Anspruch nicht ein wenig zu hoch gegriffen? Vermischen wir da nicht die beiden Bereiche der Gottesliebe einerseits mit dem Bereich der menschlichen Liebe andererseits? Seien wir mal ehrlich – können wir wirklich alles erdulden, ertragen und tolerieren?

Dann hätten doch Frau Waage und Herr Steinbock oder Frau Schütze und Herr Jungfrau kein Problem miteinander! Doch leider haben sie ganz unbestritten eines. Und je stärker die Spannungsaspekte im Horoskopvergleich ausfallen, umso heftiger wird sich das Problem darstellen. Bedingungslose Liebe in einer menschlichen Partnerschaft ist eine Illusion! Toleranz nicht, wenn sie richtig gelebt wird.

