Das große Weihnachtshoroskop 2013 für das Sternzeichen Jungfrau

Exquisite Sterne versprechen Ihnen ein Weihnachtsfest nach Maß. Sonne, Mond, Venus, Jupiter und Pluto verwöhnen Sie – und so stimmt endlich alles. Der Wein ist wohl temperiert, das Essen köstlich und Ihre Kleidung farblich auf die Weihnachtsdekoration abgestimmt. Vielleicht erleben Sie herrliche Festtage vor allem deshalb, weil Sie sich in diesem Jahr sehr gelassen zeigen und auch ohne das ganze Drumherum glücklich wären. Merkur deutet an, dass es Ihnen außerdem sehr wichtig ist, die Feiertage für gute Gespräche zu nutzen. Sie wollen Ihren Lieben näherkommen und mehr über sie erfahren.

