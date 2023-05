Das große Weihnachtshoroskop 2013 für das Sternzeichen Waage

Weihnachtsferien im Grandhotel sind das, was Sie sich in diesem Jahr wünschen. Hauptsache, Sie haben nicht so viel Arbeit und können sich auch mal entspannen. Mond und Mars im eigenen Zeichen deuten ab dem ersten Feiertag an, dass Sie diesem Ziel schon sehr nahe kommen. Dennoch lassen Venus und Jupiter Weihnachten heuer etwas teurer werden als gedacht. Singles könnte außerdem ein heißer Flirt beschäftigen und ihre Stimmung unterm Weihnachtsbaum beeinflussen. Seien Sie offen, aber riskieren Sie nicht zu viel. Für wichtige Entscheidungen sind die Feiertage nicht geeignet.

