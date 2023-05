Das große Weihnachtshoroskop 2013 für das Sternzeichen Schütze

Merkur, Mars und Uranus machen Sie beweglich und flexibel. Das deutet darauf hin, dass Sie Weihnachten am liebstem irgendwo anders verbringen als zu Hause. Das Fernweh könnte Sie packen – und so haben Ihre Verwandten eher das Nachsehen. Wenn Sie dennoch bleiben, sollten Sie darauf achten, dass Sie ein entspanntes Fest erleben und sich nicht mit einem aufwendigen Menü stressen. Sonst könnte Ihnen am Heiligen Abend Ihre Impulsivität zu schaffen machen. Immerhin sind Sie an den beiden Weihnachtsfeiertagen anpassungsfähiger und charmanter. Mond und Mars sorgen dann für Frieden.

