Das große Weihnachtshoroskop 2013 für das Sternzeichen Stier

Ein schönes Feuerchen im Kamin, ein Festschmaus und ein verführerischer Partner an Ihrer Seite – das ist Ihr ultimativer Weihnachtstraum. Venus und Jupiter lassen die Realität gar nicht so weit davon entfernt sein. Neptun verleiht Ihnen darüber hinaus mehr Fantasie denn je. So können Sie die Geschenke für Ihre Lieben besonders originell verpacken. Außerdem zeigen Sie sich großzügiger und bieten ein sehr einladendes Zuhause. Sie sind ein vorbildlicher Gastgeber, der niemanden draußen in der Kälte stehen lässt.

Typologie: Wie schmücken die Sternzeichen den Weihnachtsbaum?

