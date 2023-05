Das große Weihnachtshoroskop 2013 für das Sternzeichen Widder

Ihre Weihnachtssterne haben es ganz schön in sich! Venus, Mars und Jupiter bringen Sie ordentlich auf Trab. Mit der Ruhe und der inneren Einkehr klappt es deshalb nicht so recht. Sie fühlen sich nur dann wohl, wenn Sie zu Weihnachten mitten im Geschehen sind. Familientrubel, große sowie kleine Katastrophen und tiefe Gefühle sind angesagt. Als feuriger Widder ist zu viel Sanftmut ohnehin nicht Ihr Fall. Trotzdem sollten Sie darauf verzichten, ausgerechnet an Heiligabend mit dem Kopf durch die Wand zu wollen.

