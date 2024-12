Das große Weihnachtshoroskop 2024: Sternzeichen Wassermann

Mit Venus in Ihrem Zeichen fühlen Sie sich in diesen Tagen besonders beschwingt und frei, lieber Wassermann. Der Waage-Mond harmoniert perfekt mit Ihrem Wunsch nach Ausgleich und gibt Ihnen die Möglichkeit, Liebe in ihrer reinsten Form zu erleben. Diese Woche lädt Sie dazu ein, Beziehungen auf eine leichte und verspielte Weise zu gestalten und die festliche Freude ohne Erwartungen zu genießen. Ihre zwischenmenschlichen Verbindungen gewinnen an Tiefe und gleichzeitig an Leichtigkeit, was für Sie besonders erfrischend ist. Spüren Sie die Lebendigkeit der Liebe und lassen Sie sich von der Harmonie des Moments tragen.

Ihr weihnachtliches Liebesmantra lautet:

„Ich lasse die Liebe fließen und genieße die Leichtigkeit des Augenblicks.“