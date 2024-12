Das große Weihnachtshoroskop 2024: Diese Überraschungen warten während der Feiertage auf Sie!

Sterne legen ihre Geschenke nicht unter den Christbaum, sie platzieren sie in unseren Herzen. So wie auch dieses Jahr wieder: Und die schönste Weihnachtsüberraschung kommt von Mond und Venus. Der Mond in der Waage schenkt uns tiefe Gefühle, Geborgenheit und gleichzeitig auch eine lange vermisste Leichtigkeit. Venus im Wassermann, die innig den Mond im Trigon umarmt, bringt an Weihnachten neue Liebe in unser Leben. Wir spüren diese Liebe auf unterschiedliche Weise, aber wir spüren sie. Liebe, die unserem Leben neuen Sinn und neue Perspektive geben kann.

