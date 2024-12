Das große Weihnachtshoroskop 2024: Sternzeichen Steinbock

Der Waage-Mond in Ihrer Geburtstagszeit hilft Ihnen, sich von Ihren üblichen Pflichten und selbst auferlegten Verantwortungen zu lösen und den Moment mit Ihrer Familie zu genießen, lieber Steinbock. Venus im Wassermann lädt Sie ein, in dieser festlichen Zeit neue, überraschende Seiten an Ihren Liebsten und vor allem an sich selbst zu entdecken. Die Sterne ermutigen Sie, Ihre Herzverbindungen aufzufrischen und die Wärme des Zusammenseins zu spüren, die Sie in dieser harmonischen Zeit umgibt. Erlauben Sie sich, die Fülle der Liebe und des Friedens, die diese Woche bietet, in Ihr Leben zu lassen und einfach einmal loszulassen.

Ihr weihnachtliches Liebesmantra lautet:

„Ich öffne mich für Freude und tiefe Verbundenheit.“