Horoskop der 3 Glückssterne ab 3. Juni 2023: Venus, Neptun und Merkur erfüllen Ihre Sehnsüchte!

In der Nacht auf den Samstag, unter dem Venus-Neptun-Trigon, lassen wir die Sehnsüchte in uns aufsteigen. Dazu ziehen Sie sich am Freitagabend an einen geschützten Ort zurück.

Nehmen Sie ein Blatt Papier und einen Stift.

Schließen Sie die Augen und fragen Sie sich: Wonach sehne ich mich gerade? Es wird nicht lange dauern, bis Bilder aufsteigen.

Beginnen Sie damit, diese Bilder zu zeichnen. Legen Sie einfach los und lassen Sie es fließen.

Dann legen Sie sich schlafen. Wenn Sie am Samstagmorgen aufwachen, erinnern Sie sich an Ihre Träume und betrachten noch einmal Ihre Zeichnung.

Legen Sie den Zettel dann beiseite und denken nicht weiter darüber nach.

Am Sonntagabend holen Sie ihn wieder hervor und setzen sich noch einmal in Ruhe hin. Lassen Sie sich von dem Bild inspirieren. Nun nehmen Sie einen neuen Zettel und schreiben einen konkreten positiven Satz auf, in dem Sie Ihren Wunsch an das Universum formulieren. Achten Sie darauf, dass Sie so konkret wie möglich aussprechen, was Sie wollen! Sie werden merken, wie Merkur und Uranus Ihnen helfen, die richtigen Worte zu finden. Diesen Zettel stecken Sie in einen Umschlag und legen ihn in eine Schublade. Wenn es so weit ist, wird sich der Wunsch manifestieren.

