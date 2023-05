Vollmond im Juni 2023: Damit bereichert der Erdbeermond unser Leben!

Der Vollmond schenkt mehr Energie und kann dazu antreiben, sein volles Potenzial zu entfalten. Er schärft auch den Blick fürs Wesentliche und hilft uns somit bei unserem persönlichen Wachstum.

Im Juni findet der Vollmond im Sternzeichen Schütze statt. Der Schütze ist ein Feuerzeichen und gilt als abenteuerlustiges, optimistisches und leidenschaftliches Sternzeichen. Das macht diesen Vollmond zu einem günstigen Zeitpunkt, um alte Ängste abzulegen und seinen Plänen und Überzeugungen zu folgen. Es ist wichtig, an seine Fähigkeiten zu glauben und sich auch von Hürden nicht abschrecken zu lassen, um weiter voranzukommen. Genau dabei unterstützt uns dieser starke und selbstbewusste Schütze-Vollmond.

Nehmen Sie sich auch genügend Zeit, um darüber nachzudenken, was Sie in den kommenden Wochen erreichen wollen und was Ihnen wirklich wichtig ist. Durch die Schütze-Energien können Sie sich selbst erforschen und tiefe Einblicke in Ihre Seele gewinnen. Folgen Sie Ihren inneren Eingebungen und glauben Sie an sich.

Der Schütze-Vollmond besitzt eine vorantreibende Energie und entfacht Ihre Leidenschaft und Begeisterung neu. Dadurch kann er wichtige Impulse in Ihrem Leben setzen und für wahre Erleuchtungen sorgen. Allerdings legt dieser feurige Mond auch viele Emotionen offen und so manches Sternzeichen reagiert dadurch sehr emotional. Rund um den Vollmond ist es daher nötig, seinen Gefühlen Raum zu geben und diese auszudrücken. Schützen haben zudem eine sehr direkte Art an sich und unter Einfluss dieses Mondes ist es wichtig, überzogene Gefühlsausbrüche zu vermeiden und Ihr Gegenüber nicht unnötig vor den Kopf zu stoßen. Versuchen Sie stattdessen, Ihre Worte weise zu wählen.

Es ist auch hilfreich, sich angestaute Emotionen von der Seele zu schreiben und sich mit Meditationen und sportlichen Aktivitäten im Gleichgewicht zu halten.

