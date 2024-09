Das Horoskop der glücklichen Merkur-Tage ab dem 24.09.2024: Sternzeichen Steinbock

Nun da die Sonne durch die Waage reist, lieber Steinbock, kommen die Dinge bei Ihnen wieder in Bewegung. Diese Woche sorgt der kluge Merkur zusätzlich dafür, dass Sie in die richtige Richtung voranschreiten und Erfolg auf allen Ebenen erzielen. Ihr Selbstwertgefühl steigt, was Ihnen den Mut gibt, die eine oder andere Investition zu tätigen. Besonders das anstehende Treffen von Merkur und Pluto in Ihrem Zeichen am Donnerstag wird Ihrem Fortschritt förderlich sein. Es bringt Sie auf neue Ideen und rückt Ihre Talente ins rechte Licht. Beste Voraussetzungen also für berufliche Erfüllung. Nutzen Sie die Aufbruchsstimmung und freuen Sie sich auf einen produktiven Herbst.

Ihr Finanzmantra:

Ich nutze mein Feingespür für meinen weltlichen Erfolg!