Das Horoskop der glücklichen Merkur-Tage ab dem 24.09.2024

Am Mittwoch tritt Merkur in Opposition zu Neptun. Alles, was mit Geld zu tun hat, bekommt jetzt eine scharfe Kontur. Jetzt ist Schluss mit Illusionen und dem Prinzip Hoffnung! Jetzt blicken Sie mit glasklarem Verstand und guter Intuition auf Ihre finanzielle Situation. Sie wollen Ihr Geld sicher und solide anlegen? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und Vorsicht, wenn sich da jemand als Berater aufdrängen will! Gut möglich, dass er sie nur über den Tisch ziehen will. Leider treibt Merkur auch den skrupellosen Geschäftssinn solcher Absahner an. Also doppelt gut, dass Neptun diese „Berater” jetzt entlarvt. Nein, wir fallen nicht auf diese Täuscher herein und vertrauen lieber auf unser Gespür und den gesunden Menschenverstand. Wir tun das Richtige, denn es ist eine gute Zeit, um neue finanzielle Strategien anzudenken und dem Thema Geld in unserem Leben wieder eine positive Perspektive zu geben.

Lesen sie außerdem: Herbsttypologie: So machen die Sternzeichen das Beste aus der goldenen Jahreszeit!