Das Horoskop der großen Lebensentscheidung ab dem 05.05.2025: Sternzeichen Widder

Sie haben den Mut, voranzugehen – und genau das zahlt sich jetzt aus. Merkur und Jupiter schärfen Ihr Gespür für Gelegenheiten. Achten Sie auf Chancen, die zunächst unscheinbar wirken. Ihr Blick geht tiefer. Auch in der Liebe zeigt sich Klarheit: Venus und Pluto decken auf, was echt ist – und was nicht. Wer Ihnen nicht gut tut, wird sichtbar. Vertrauen Sie darauf, dass jede klare Entscheidung sich lohnt. Diese Woche lädt ein, Grenzen zu setzen und neue Wege zu gehen. Sie dürfen das hinter sich lassen, was Sie klein hält. Lassen Sie alte Muster los. Lassen Sie das Leben zu sich kommen – ohne Widerstand, und im Bewusstsein, dass Sie mehr verdienen, als Sie sich bisher erlaubt haben.

Ihr Mantra der Entwicklung:

"Ich lasse alte Begrenzungen los und öffne mich für die Fülle, die mir zusteht."