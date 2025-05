Das Horoskop der großen Lebensentscheidung ab dem 05.05.2025: Sternzeichen Stier

Verlässlichkeit und Beständigkeit gehören zu Ihren größten Stärken – und genau das kommt Ihnen jetzt zugute. Merkur und Jupiter lenken Ihre Aufmerksamkeit auf Werte, Besitz und innere Sicherheit. Sie erkennen, was sich lohnt – emotional wie materiell. Eine gute Woche, um Verträge zu prüfen, neue Vereinbarungen zu treffen oder lang gehegte Ideen endlich in die Tat umzusetzen. In der Liebe dürfen Sie sich auf Klarheit und Tiefe freuen. Alte Sehnsüchte können heilen, neue Nähe entstehen. Lassen Sie los, was Sie klein hält – besonders die Vorstellung, dass Fülle nur durch Kontrolle entsteht. Vertrauen Sie dem Leben, das Ihnen gerade mehr schenken will, als Sie je erwartet hätten.

Ihr Mantra der Entwicklung:

"Ich bin bereit, Kontrolle loszulassen und den wahren Wert meines Lebens anzunehmen."