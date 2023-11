Das Horoskop der großen Merkur-Chance ab 7.11.2023 für den Löwen

Lieber Löwe, mit dem Eintritt Merkurs in den Schützen bricht eine kreative Welle in Ihnen los. Zuvor haben die inspirierenden Einflüsse von Neptun und Pluto Ihnen den Weg zur seelischen Entfaltung gezeigt, was sich langfristig in Ihrer Arbeit bemerkbar machen wird. Doch kurzfristig spüren Sie, wie Ihr Verlangen nach persönlicher Weiterentwicklung und gesteigerter Selbstliebe Ihre Durchsetzungsfähigkeit gegenüber Freunden, Verwandten und Partnern verstärkt. Dies ist die Zeit, in der Sie sich Ihren engsten Vertrauten öffnen können. Teilen Sie Ihre Gefühlswelt mit den Menschen, die wirklich wichtig für Sie sind. Sie werden überrascht sein, wie sich ungeahnte Türen für Sie öffnen.

Ihr Erfolgsmantra: „Ich stehe zu meinen Gefühlen.“

Artikelbild und Social Media: Collage mit arvitalya/iStock und Astrowoche.de