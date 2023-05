Das Horoskop der persönlichen Chancen des Skorpions

Sie haben sich in etwas verrannt, festgebissen, und fühlen sich ziemlich einsam dabei, weil Ihnen niemand folgt. Gerade in dieser himmlischen Traumwoche könnte Sie mit der Venus und dem Uranus in Opposition ein plötzliches Ereignis mit einem Menschen konfrontieren, der Sie versteht, der wie geschaffen für Sie ist. Die Zwillingsseele, die manchmal wie ein Blitz in unser Leben fährt, sich manchmal auch ganz still einschleicht.

Alles über das Sternzeichen Skorpion auf einen Blick

