Das Horoskop der persönlichen Chancen des Wassermanns

Diese Traumwoche ist ganz nach Ihrem Geschmack. Merkur zaubert überschäumende Lebensfreude in Ihren Alltag. Sie strahlen ein tiefes Selbstbewusstsein aus, erobern mit Ihrem Humor und Ihrem kühlen Charme die Menschen. Man folgt Ihnen, vertraut Ihnen, bewundert Sie. Sie haben ein schier hellsichtiges Gespür für den Erfolg, ahnen, was Geld bringt, was die allgemeine Anerkennung. Nutzen Sie es.

Alles über das Sternzeichen Wassermann auf einen Blick

Ziehen Sie auch Ihre Tarot-Tageskarte von heute