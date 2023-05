Das Horoskop der schwarzen Sonne für das Sternzeichen Stier

Die Welt, die Ihnen wichtig ist, haben Sie mit einer Mauer umgeben. Abgegrenzt und gesichert vor den Unweiten und Gefahren, die jenseits dieser Mauer lauern. So leben Sie und Ihre Lieben in Ihrer Wagenburg in relativer Sicherheit, draußen aber toben oft Turbulenzen. Da tummeln sich mehr Feinde als Freunde. Ganz einfach deshalb, weil Sie Pfeile auf jeden schießen, der Ihren Mauern verdächtig nahe kommt. Aus Angst, man könnte Ihnen etwas wegnehmen oder Ihrer Familie schaden.

Jetzt aber das Ereignis, das Sie von dieser permanenten Angst befreit, das Sie die Welt ganz anders erfühlen lässt als bisher. Wenn Sie das Angebot der schwarzen Sonne annehmen, wandeln Sie sich zu einem anderen Menschen. Sie reißen Ihre Mauern nieder, erweitern Ihren Horizont und erblicken völlig neue Möglichkeiten, Ihr Leben zu gestalten. Und das Ganze ist für Sie überhaupt kein Risiko, sondern eine große Chance. Schade, würde Sie die nicht nutzen.

