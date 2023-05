Das Horoskop der schwarzen Sonne für das Sternzeichen Wassermann

Ja, auch Sie suchen Heimat, Aber Heimat ist für Sie nie der Ort, an dem Sie gerade leben, sondern immer dort, wo Sie gerade leben möchten. Im Klartext: Ihr Kopf, Ihr Herz und Ihre Seele sind immer auf der Flucht. Will man Sie festhalten, fühlen Sie sich gefangen. Bis jetzt. Auch bei Ihnen wird die Sonnenfinsternis ein kleines Wunder bewirken, nämlich: Ein Wassermann lernt über Nacht das zu schätzen und zu lieben, was ihn gerade umgibt, Partner, Freunde, Kollegen, Wohnung. Die ständigen Fluchtgedanken, hinter denen meist nur Ängste stecken, plötzlich wie weggeblasen. Endlich wissen auch Sie, wo Sie hingehören, wie Sie sich Ihre Zukunft gestalten können. Was für eine glänzende Perspektive!

Alles über das Sternzeichen Wassermann auf einen Blick

