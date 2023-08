Das Horoskop der Super-Sterne ab 1. August 2023 für das Sternzeichen Waage

Beziehungen werden von Ihnen, liebe Waage, immer groß geschrieben. Leider besinnen Sie sich jedoch oft zu wenig auf sich selbst, Ihre Talente und Ihren Erfolg. Schade, denn Sie haben viel Potential, zu lang anhaltenden Glück zu finden. In dieser Woche bietet Ihnen die harmonische Verbindung des Glücksbringers Jupiter mit dem kämpferischen Mars eine hervorragende Gelegenheit, sich selbst ins beste Licht zu rücken. Und auch der kluge Merkur sorgt gemeinsam mit Saturn dafür, dass Sie nicht nur in der Liebe, sondern auch in Sachen Finanzen ein glückliches Händchen haben. Also riskieren Sie ruhig mal etwas – sprechen Sie Ihre Traumperson an – Ihr Mut wird belohnt!

Was Sie mit Jupiter jetzt gewinnen können: Selbstvertrauen und Eroberungswille.