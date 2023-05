Das Horoskop der traumhaften Sternen-Woche des Fischs

Am Dienstag holt man Sie auf die Bühne. Und sagt per Lautsprecher, was für ein toller Mensch Sie sind. Wie viel man Ihnen verdankt. Und dass Sie bisher nie dafür belohnt wurden. Jetzt werden Sie belohnt. Sie müssen sich einfach an das grelle Rampenlicht gewöhnen und den Beifall gelassen entgegennehmen. Sie haben ihn verdient. Ihr Leben wird sich danach nicht groß verändern. Aber Sie wissen jetzt, was Sie wert sind. Und Sie werden sich nie mehr unter Wert verkaufen. Nicht bei Kollegen, nicht bei Freunden, auch nicht bei Ihrem Partner. Die Sterne dieser Woche haben Sie gelehrt: Wer Ihre Freundschaft will, muss sie sich ihrer erst würdig erweisen.

