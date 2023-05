Das Horoskop der traumhaften Sternen-Woche des Wassermanns

Sie lieben Luxus, weil er Sie von allem Gewöhnlichen fern hält. Und der größte Luxus ist für Sie: Freiheit. Weil sie Ihnen ermöglicht, so zu leben, wie Sie wollen. Also schenken Ihnen die Sterne dieser Woche vor allem das Gefühl der Freiheit. Sie spüren es von Kopf bis Fuß, von Seele bis Herz: Wie Sie von jetzt an leben müssen, um sich wirklich frei zu fühlen. Das kann in einer Beziehung sein – oder auch nicht. Egal wie, Sie werden da keine Kompromisse machen. Mars wird Ihnen die Stärke geben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Merkur und Venus werden dafür sorgen, dass, egal wie Sie entscheiden, auch immer die Kasse stimmt. Sonst bliebe ja der Luxus auf der Strecke.

