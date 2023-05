Das Horoskop Ihrer traumhaften Sternen-Woche

Am Donnerstag zum Beispiel. Donnerstag, ein Sternen-Traumtag. Merkur verbindet sich in Konjunktion mit Venus, Mars im Trigon zu Jupiter. Das sind Glückssterne pur. Bleiben wir zunächst bei Merkur und Venus. Merkur, der große Kommunikator, umarmt Venus, den Liebesplaneten. Heißt so viel wie: Das Thema Liebe ist unausweichlich. Ein Flirt, eine neue Beziehung, ja sogar die ganz große Liebe ist unter solchen Sternen möglich. Kann aber auch sein, dass in einer alten, etwas eingeschlafenen Beziehung die Gefühle plötzlich wieder erwachen.

Man spricht wieder mit­einander, hört einander zu, die alte Liebe ist wieder da. So schön, wie es einmal war. Auch die sanften und alltäglichen Formen der Liebe drängen jetzt in unser Leben. Wir freuen uns über Komplimente, über das überraschende Hilfsangebot des sonst so griesgrämigen Nachbarn, Freunde beweisen uns ihre Liebe mit Verständnis und Verlässlichkeit. Wir nehmen alles dankbar an. Und immer geben wir auch etwas von unserer Liebe zurück. Merkur und Venus beschenken aber nicht nur Herz und Seele, sie geben uns auch Bares auf die Hand.

Mars und Jupiter im Trigon aber bringen den eigentlichen Gewinn. Das Gefühl nämlich, etwas Großes aus eigener Kraft geschafft zu haben. Ein Gefühl, das glücklich macht. Mars und Jupiter setzen in dieser Verbindung Energien frei, die für Gelingen und Vollendung stehen. Plötzlich schließen sich Kreise, plötzlich gelingen selbst Vorhaben, die aussichtslos schienen. Nutzen wir diese großartige Chance, schieben wir unsere Vorhaben noch einmal kräftig an. Jetzt endlich kann es was werden.

Venus im Löwen setzt dem Ganzen dann am Sonntag die Krone auf. Wir blicken auf eine glanzvolle Woche zurück, sind selbstbewusst, optimistisch, von Liebe umgeben, und die Kasse stimmt auch. Jetzt fehlt nur noch eines: Dass wir Zeit finden, das alles richtig zu genießen, dass wir an unser Glück glauben, dass wir wieder Mut zur Lebensfreude haben. Das alles schenkt uns Venus im Löwen.

