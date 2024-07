Das Horoskop der vier Glückssterne ab 15. Juli 2024: So nutzen Steinböcke die zauberhaften Tage

Wenn die Sonne durch den Krebs reist und der siegessichere Mars mit Energiebündel Uranus am Himmel erstrahlt, kann das für Sie nur Erfolg auf ganzer Linie bedeuten. Nicht nur deswegen stehen für Sie, lieber Steinbock, wichtige Karriereentscheidungen an. Lange schon bewegt Sie die Frage: „Bin ich noch an der richtigen Stelle oder könnte es sich lohnen, neue berufliche Wege zu gehen?“ Die Antwort der Sterne ist ebenso schlicht wie einfach: Folgen Sie dem Ruf Ihres Talents! Natürlich ist Ihnen Fortuna gerne hold, doch nur wenn Sie jetzt zu den Fähigkeiten stehen, für die Sie wirklich brennen, werden Sie auch langfristig erfüllt durchs Leben gehen.

Ihr Leitsatz: „Ich vermehre meinen Wohlstand, indem ich meine Berufung lebe.“