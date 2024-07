Das Horoskop der vier Glückssterne ab 15. Juli 2024: So nutzen Sie die zauberhaften Tage

Die ganze Woche über durchreisen der kluge Merkur und die sinnliche Venus das stolze Löwe-Zeichen und bilden quasi die Vorhut für die Sonne, die nächsten Montag in das Feuerzeichen eintreten und den Hochsommer einleiten wird. Merkur und Venus stehen jetzt bereit, um Ihnen genau zu zeigen, was Sie brauchen, um wirklich glücklich zu sein und wie Sie Ihre Sehnsüchte am besten den Menschen kommunizieren, die es hören müssen. Doch der wirkliche Star der Woche ist der durchsetzungsfähige Mars, der fest an Ihrer Seite steht, um Ihre Bedürfnisse in die Tat umzusetzen, anstatt weiterhin über das Wie und Wann nachzugrübeln – und damit startet er bereits zum Wochenanfang.

Der Montag beginnt mit einem wahren astrologischen Paukenschlag. Mars trifft auf Uranus im pragmatischen Stier und verleiht Ihnen die Power, sich mutig von allem und jedem zu befreien, was Sie belastet, einengt und niederdrückt. Jetzt ist die Zeit, alte Fesseln zu sprengen und sich von allem zu lösen, was Ihr Potenzial nicht zur Entfaltung kommen lässt. Diese Befreiungsschläge ermöglichen es Ihnen, sich auf Neues einzulassen, das mehr Ihren Glücksvorstellungen entspricht. Wagen Sie den Schritt in eine befreite Zukunft und freuen Sie sich darauf, sich Richtung Donnerstag immer leichter und entlasteter zu fühlen.

