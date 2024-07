Das Horoskop der vier Glückssterne ab 15. Juli 2024: So nutzen Stiere die zauberhaften Tage

Sie schätzen Stabilität und Sicherheit über alles, lieber Stier. Doch schon länger setzt Ihnen der aufrührerische Uranus mit starkem Veränderungsdruck zu. Äußere Ereignisse überrollen Sie ständig und Sie fühlen sich zuweilen dem Schicksal hilflos ausgeliefert. Das explosive Zusammentreffen von Uranus und Mars in Ihrem Zeichen erlaubt es Ihnen diese Woche endlich wieder, das Schwert des Handelns selbst zu ergreifen. Besonders in beruflichen Dingen und in der Alltagsorganisation können Sie die Geschicke nun ganz nach Ihren Vorstellungen lenken. Mehr noch: Wenn die Sonne nächste Woche in den Löwen reist, stehen Ihre Karrierechancen einfach exzellent!

Ihr Leitsatz: „Ich vertraue meiner Stärke und gehe mutig voran!“