Das Horoskop der vier Glückssterne ab 15. Juli 2024: So nutzen Widder die zauberhaften Tage

Ihnen, lieber Widder, muss niemand erklären, wie hilfreich es ist, vom tapferen Mars unterstützt zu werden. Schließlich beherrscht der feurige Planet Ihr Zeichen und hilft Ihnen auch in brenzligen Lebenslagen. Seine Leidenschaft macht Sie entscheidungsfreudig und durchsetzungsfähig. Doch wenn die Sonne durch den gefühlvollen Krebs reist, plagt selbst Sie die Unsicherheit, ob Sie gerade das Richtige tun. Vor allem in Liebesdingen gilt es dann, bedächtiger vorzugehen. Wie gut, dass sich Mars gerade so gut mit Neptun versteht. Dies bändigt Ihren inneren Krieger und lässt Sie äußerst vorteilhaft erscheinen. Ob privat oder beruflich – es fällt Ihnen nun leicht, Ihr Glück zu finden.

Ihr Leitsatz: „Ich offenbare meine zarte Seite!“