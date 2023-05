Das Horoskop der Wiedergeburt für das Sternzeichen Jungfrau

Lesen Sie zuerst in der Mondknoten-Tabelle, wo der aufsteigende Mondknoten zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Sie standen in einem vorigen Leben am Rand der Gesellschaft, zumindest muss Ihnen das so vorgekommen sein. Wenn man Sie angefeindet hat, vielleicht sogar verfolgte, weil Sie verbissen für die Schwachen kämpften, für die Rechtlosen, die Außenseiter. Sie waren die spirituelle, sanfte Persönlichkeit, bei der man Schutz suchte. Mit dem aufsteigenden Mondknoten in der Jungfrau müssen Sie vor allem die Angst bekämpfen, wieder alles zu verlieren, was Sie sich erarbeitet haben. Sie müssen eine neue Ordnung in Ihr chaotisches, abgehobenes Leben bringen. Stabilität und finanzielle Sicherheit, die Sie in einem vorigen Leben oft aufs Spiel setzten. Sie müssen praktisch denken und handeln.

