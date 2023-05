Das Horoskop des schwarzen Mondes für das Sternzeichen Fische

Horoskop

Aus der Serie: Das Horoskop des schwarzen Mondes: Das steht Ihrem Glück im Weg!

Der schwarze Mond im Steinbock kommt als der große Befreier. Er kann uns von allem befreien, was unserem Leben die Freude nimmt. Er tauscht unsere Angst in Zuversicht, unseren Zweifel in Hoffnung, unseren Zwang in Freiheit. Lesen Sie im Horoskop des schwarzen Mondes, wie Ihr Sternzeichen seine Kräfte für sich nutzen kann.