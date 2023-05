Das Horoskop des schwarzen Mondes für das Sternzeichen Wassermann

In den Spuren des Uranus sind Sie immer auf Achse. Oft aber auch auf der Flucht. Sie fliehen, weil Ängste Ihre Lebensbegleiter und leider oft auch Ihre Lebensberater sind. Aber haben Sie sich schon einmal gefragt, wie oft Sie diese Ängste falsch beraten und in die Irre geführt haben? So mutig und souverän Sie auch auftreten, in Wahrheit sind Sie der große Angsthase unter den Sternzeichen. Was für ein großartiger, begeisternder Mensch könnten Sie sein, wären bloß diese Ängste weg. Der schwarze Mond befreit Sie von Ihren Ängsten, nicht von allen, aber von den größten. Genug, um ein neues Leben zu wagen. Freier, unbekümmerter, vielleicht auch sesshafter.

