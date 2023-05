Das Horoskop des schwarzen Mondes: Das steht Ihrem Glück im Weg!

Ein schwarzer Mond im Zeichen Steinbock. Das setzt Kräfte frei, denen wir uns nicht entziehen können. Plötzlich haben wir Fragen im Kopf, die unsere Seele stellt: Kann ich meiner Freundin wirklich vertrauen? Ist der Partner an meiner Seite der Mensch, mit dem ich glücklich werden kann? Und was soll ich bloß mit den Menschen tun, die bei mir immer so eine seltsam schlechte Stimmung hinterlassen?

Der schwarze Mond lässt uns auch nach innen schauen. Wir erblicken Ängste, Zwänge, Zweifel, müssen die wirklich alle sein? Wir fühlen, dass wir akuten Handlungsbedarf haben. Wir müssen Entscheidungen treffen, Was die Menschen um uns herum betrifft, aber auch, wie wir künftig mit unseren Ängsten und Blockaden umgehen wollen. Wir spüren deutlich: Es kann nicht so bleiben, wie es ist.

Ein Mond im Steinbock nimmt bestimmte Eigenschaften unserer Persönlichkeit ganz besonders in den Fokus: Wir wollen erfolgreich sein, aber nur deshalb, weil Erfolg die Unsicherheit übertüncht, die tief in uns steckt. Wir schließen Kompromisse, nicht aus Überzeugung, sondern weil wir nicht anecken wollen. Wir leben Freundschaften, die nicht aufrichtig sind. Mit unserem Fleiß und unserer Disziplin wollen wir vor der Welt unsere Schwächen verbergen. Anerkennung und sozialer Status sind uns vor allem deshalb wichtig, weil es uns an Selbstvertrauen und Souveränität fehlt. Das alles deckt dieser schwarze Mond auf. Nein, nicht gnadenlos, sondern in der Absicht, uns zu helfen.

Die besten Partner für den Wassermann: Über allem steht das Zauberwort Freiheit!