Das Horoskop für das Sternzeichen Skorpion

Der Skorpion steht vor einem ähnlichen Problem, das er jetzt härter als sonst spüren wird. Nur sind Sie selbst schuld. Ihre überscharfe Kritik an sich selbst und an anderen Menschen macht Sie zu einem unbequemen Partner , Freund, Kollegen, dem man sich nur selten ganz öffnet. Sie müssen erst einmal gnädiger zu sich selbst sein, Sie müssen sich Ihre eigenen Fehler verzeihen, Sie müssen sich selbst lieben lernen. Nur dann können Sie andere Menschen lieben, Ihnen manches verzeihen , was Sie jetzt so rigoros kritisieren und sie damit zu Feinden zu machen, die Ihnen schaden, die Ihnen mit Groll begegnen. Sie sollen nicht zum Ja-Sager werden, das sind Sie nicht. Sie müssen nur verträglicher werden, gnädiger, abgeklärter. Fehler gehören zu den Menschen, zu Ihnen selbst und zu allen anderen. Erwarten Sie weniger und Sie werden mehr bekommen.

