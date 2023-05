Das Horoskop für das Sternzeichen Schütze

Der Schütze hat andere Probleme mit Menschen: Sie müssen immer den Ton angeben, Sie wollen nicht zuhören, sondern stets bestimmen. Und dabei lehnen Sie es ab, dass ein Partner, ein Kollege oder ein Chef etwas besser kann als Sie. Das hat Ihnen Gegner eingebracht, häufiger im Beruf , in der Nachbarschaft als in der Beziehung. Und jetzt gibt es jede Menge Menschen in Ihrem Leben, die Sie bremsen, die heimlich gegen Sie kämpfen, um Ihnen zu zeigen, dass Sie besser sind, klüger sind als Sie. Feinde besiegt man, indem man Sie umarmt. Das sind die schönsten Siege. Sie müssen zeigen, dass auch Sie menschliche Schwächen haben und Sie müssen erst einmal selbst zu diesen Schwächen stehen, das macht Sie stark.

