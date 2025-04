Das Horoskop für die Vollmond-Woche ab dem 07.04.2025: Sternzeichen Widder

Lieber Widder, der Waage-Vollmond lädt Sie ein, Ihr feuriges Temperament für einen Moment in einen Tanz der Harmonie zu überführen. Sie sind es gewohnt, vorauszupreschen, doch nun dürfen Sie erleben, wie sich Balance anfühlt. Götterbote Merkur schenkt Ihnen sanfte Worte, um Brücken zu bauen, anstatt Mauern zu errichten. Venus öffnet Ihr Herz für den feinen Zauber der Begegnung, in der Nähe ohne Kampf entstehen kann. Saturn gibt Ihnen Halt, damit Sie sich nicht in Impulsen verlieren, sondern in Verbindungen wachsen. Lassen Sie sich darauf ein, dass Schönheit nicht immer im Sturm liegt, sondern manchmal im stillen Einklang zweier Stimmen.

Ihr Harmonie-Mantra:

"Ich finde Kraft im Gleichgewicht und Harmonie in meiner Wahrheit."