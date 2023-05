Das Horoskop für die Zukunft der Familie des Löwen

Viele wären froh, würde es der Familie so gut gehen wie der Ihren. Sie aber haben da ganz andere Vorstellungen, ein klares Ziel: Ihre Familie soll glänzen, die anderen überstrahlen. Schafft sie das? Ja, sagt dieser Merkur. Seite an Seite mit Mars sorgt er für den erwünschten Glanz. Ihr Problem wird nicht sein, wie das Geld ins Haus kommt, sondern wie Sie es ausgeben. Den Zusammenhalt in der Familie müssen Sie sich allerdings immer wieder neu erkämpfen.

Viel Streit sieht Merkur voraus, da kracht´s manchmal ziemlich laut. Dass es den Kindern gut geht, dafür können Sie finanziell bestens sorgen. Ob die Kinder glücklich werden? Dazu müssten Sie nicht nur die Brieftasche, sondern auch Ihr Herz öffnen. Gesundheit? Kann ein großes Problem werden. Leider. Merkur und Mars stehen da in den nächsten Jahren oft sehr kritisch.

