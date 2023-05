Das Horoskop für die Zukunft der Familie des Schützen

Sie verlangen zu viel von der Familie. Glück, Erfolg, Wohlstand und Harmonie, das geht nur selten immer zusammen. So kommt Ihre Familie zwar nicht in Not, aber Glück und Zufriedenheit bleiben seltene Gäste. Streit hingegen ist und bleibt ein Stammgast. Die hohen gegenseitigen Ansprüche sorgen immer wieder für Familienzwist. An zu hoch gesteckten Erwartungen kann, so prophezeit Merkur, auch das Glück der Kinder zerbrechen. Ihre Familie muss unbedingt von unerreichbaren Zielen loslassen. Andernfalls drohen auch erhebliche gesundheitliche Probleme. Denn: Enttäuschung macht krank.

Alles über das Sternzeichen Schütze auf einen Blick

Was sind Ihre Glücksbringer für diese Woche?