Das Horoskop für die Zukunft der Familie des Steinbocks

Alles in Ihrer Familie ist nur einem Ziel untergeordnet, und das heißt Erfolg. Was für ein Glück, dass Merkur und Mars Sie in dieser Perspektive voll und ganz unterstützen. Im Klartext: Der große Erfolg stellt sich spätestens in zwei Jahren ein, die Existenz der Familie ist damit mehr als gesichert. Der Zusammenhalt der Familie wäre aber auch ohne Erfolg immer gewährleistet.

In der Steinbock-Familie steht jeder für den anderen ein, egal, wie schwierig die Zeiten gerade sein mögen. Die Kinder bleiben in der Erfolgsspur, haben allenfalls mit zu großem Ehrgeiz Probleme. Stress und eine nicht ganz so gesunde Lebensweise werden die größten Gefahren in der Steinbock-Familie sein.

