Das Horoskop für die Zukunft der Familie des Stiers

Sie würden am liebsten einen magischen Schutzschild um Ihre Familie bauen. Niemandem liegt die Sicherheit seiner Familie mehr am Herzen als Ihnen. Wie ist es darum in Zukunft bestellt? Merkur sieht nichts Schlimmes voraus, allerdings: Finanziell könnte es in den nächsten Jahren etwas eng werden. Vorsorgen ist angesagt. Und was den Zusammenhalt angeht: Probleme schweißen eine Stier-Familie erst recht zusammen. Probleme? Sie schaffen das. Das Thema Kinder macht nur Freude.

Die gehen einer goldenen Zukunft entgegen. Kinderlose Singles können diese Glücks-Energien für sich selbst in Anspruch nehmen. Planet Merkur wirft auch einen kritischen Blick auf die Gesundheit Ihrer Familie. Ernähren Sie sich richtig? Trinken Sie vielleicht etwas viel? Genießen ist ja gut, in Ihrer Familie aber oft zu viel des Guten. Bitte etwas maßvoller in allem! Dann steht der Schutzschild von Merkur.

