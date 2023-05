Das Horoskop für die Zukunft der Familie des Zwillings

Liebe ist das Zauberwort für das Glück Ihrer Familie. Und Liebe wird es in der Familie (des Merkur-Zeichens) in den nächsten Jahren mehr als genug geben. Nach einigen Turbulenzen in der Vergangenheit ist Ihnen klar, dass die Familie für Sie das Ein und Alles ist. Mit dieser Liebe wirft sie nichts um. Auch nicht die finanziellen Probleme, die leider schon bald ins Haus stehen.

In der Zwillings-Familie wird es auch in Zukunft immer wieder heftige Diskussionen geben. Aber wenn´s drauf ankommt, den Zusammenhalt kann rein gar nichts erschüttern. Kinder, die von so viel Liebe umgeben sind, werden das Leben meistern, keine Sorge. Beim Thema Gesundheit gibt es ein paar Alarmzeichen. Bitte ein Check-up beim Arzt, rechtzeitig!

