Das Horoskop für die Zukunft der Familie des Wassermanns

Sie haben ziemlich lange gebraucht, um zu erkennen, dass es ohne Familie nicht geht. Dafür ist Familie jetzt umso wichtiger für Sie. Die gute Nachricht: Finanziell müssen Sie sich keine großen Sorgen machen, jetzt nicht und auch nicht in den nächsten 10 Jahren. Die Kinder gehen einen schwierigen Weg, werden letztlich aber sehr erfolgreich sein. Für den Zusammenhalt in der Familie waren in der Vergangen Sie persönlich das größte Problem, künftig werden Sie der Garant fürs Gelingen sein. Gesundheit bleibt in den nächsten Jahren das größte Geschenk für die Wassermann-Familie.

Alles über das Sternzeichen Wassermann auf einen Blick

Ziehen Sie auch Ihre Tarot-Tageskarte von heute