Das Horoskop Ihres glücklichen Jahres

Es verändert sich viel, was jetzt mit der Energie aus dem Kosmos auf Sie einstürmt – und vielleicht das ganze Jahr bestimmen kann. Jupiter bringt Ihnen das reine Glück, spielt Ihnen zauberhafte Momente zu. Merkur eröffnet Ihnen die Chance auf mehr Geld. Mars sorgt für eine strotzende Gesundheit und der Mond schenkt Ihnen die geniale Idee, die Sie selbst staunen lässt.

Sie werden es selbst spüren, wenn Sie in den nächsten Tagen diese ansteckende Lebensfreude beflügelt, überschäumende Begeisterung mitreißt und ein ganz neuer Lebensmut stärkt. Jupiter schickt uns eine Welle des Glücks auf die Erde, in dieser Woche der großen Chancen auf positive Überraschungen, die viel in Ihrem Leben verändern können, zum Guten wenden können. Es ist, als ob uns unser großer kosmischer Freund zeigen wollte, was er uns in diesem Jahr zu bieten hat, wenn wir auf seine Stimme hören, uns auf seinen Einfluss stärker als bisher einstellen.

Es beginnt am Montag, den 4. Februar: Der Neumond geht im Wassermann auf. Das aktiviert zwei astrologische Prinzipien: Der Mond in dieser Phase steht immer für die zweite Chance, die wir unter diesem Einfluss in Angriff nehmen können – und im Wassermann wirkt diese Kraft doppelt so stark, er weckt unsere innovativen Energien, unseren Erfindungsgeist, die Möglichkeit, etwas impulsiv zum Guten zu wenden.

Freitag, 8. Februar: An diesem Tag kommt viel zusammen, was (wie auch die anderen Konstellationen) über die Woche hinaus wirkt. Der Jupiter nimmt ein beflügelndes Sextil zur Sonne im eigenwilligen, innovativen Wassermann ein. Ein absoluter Glücksaspekt, der Ihnen glückliche Fügungen zuspielen wird, die viele Probleme wie von alleine lösen können. Sie sind erfüllt von neuer Lebensfreude und von einem tiefen Selbstvertrauen.

Sonntag, 10. Februar: Der Merkur verbindet sich im Sextil mit dem explosiven, extrem beweglichen Uranus. Sie können sich ganz spontan auf die ganz neue Herausforderung einstellen, auf den neuen Job, die neue Aufgabe, sogar die neue Stadt. Sie haben geniale Ideen, wissen plötzlich, wie Sie Ihre Probleme überwinden können. Aber auch was Ihnen eine neue Geldquelle eröffnen kann, wie Sie aus einer kleinen beiläufigen Idee ein großes Geschäft machen, welche Möglichkeiten Ihnen dieses Jahr noch zuspielen wird.

Die Kraft und die Zuversicht, die der Merkur und der Mars jetzt aufkommen lassen, werden Sie das ganze Jahr begleiten, stärken, erfolgreich machen. Genauso wie die Lebensfreude und das Glück, die der Jupiter derzeit in Ihren Alltag trägt. Er ist der kosmische Herr der Stunde, unser Freund und Gönner, der 2019 in ein zauberhaftes Erfolgsjahr verwandelt.

