Die geheimnisvollen Seiten des Fischs: Er hat den sechsten Sinn

Die Astrologie erklärt die geheimen Wünsche eines Sternzeichens aus der Positionen des 7. Solarhauses im Sternenrad. Bei Fische-Geborenen lautet dieser Abschnitt Jungfrau. Aus der Sicht von Fischen verkörpert dieses Zeichen alles, was sie nicht haben, an erster Stelle Kontakt zum Element Erde und damit auch die Chancen auf Wurzeln, die ihnen Halt geben. Außerdem verkörpern sie Ordnung und Zuverlässigkeit, Bereiche, die einem Fische-Geborenen so fern sind wie das Land einem richtigen Fisch im Meer. Jedes Sternzeichen hat einen Planeten, der zu ihrem Wesen passt.

Für das Zeichen Fische ist das Neptun, für Jungfrau Merkur. Letzterer gilt als Kommunikationsgenie, während Neptun Stille und sprachloses Verstehen verkörpert. Auch hier ist also ein Gegensatz, der aber zugleich eine Sehnsucht spiegelt, denn der beflügelte Merkur schenkt Fischen eine Stimme und befähigt sie so, am menschlichen Alltagsleben teilzuhaben. Kommen Jungfrau- und Fische-Geborene tatsächlich zusammen, so beginnt eine herrliche Liebe, die aber häufig in gegenseitiger Entfremdung endet. Dann zählen nur noch die Unterschiede.

Das große Astro-Lexikon: Teil 2