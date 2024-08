Das Horoskop zum August-Happy-End ab dem 26.08.24: Sternzeichen Waage

Liebe Waage, diese Woche strahlt eine wahrhaft zauberhafte Energie in Ihr Leben – besonders in Bezug auf Beziehungen und Ihr Liebesleben. Denn am Donnerstag reist Ihre Herrscherin, die wunderschöne Venus, endlich wieder in Ihr Zeichen. Dies unterstützt Sie dabei, pessimistische Gedanken hinter sich zu lassen und Ihre Aufmerksamkeit auf die Schönheit im Leben zu lenken. Dies ist Ihre einmalige Gelegenheit, Ihr inneres Gleichgewicht wiederherzustellen und Ihre Gedanken zu klären. Nutzen Sie die Macht dieser kosmischen Konstellation, um Ihr Selbstvertrauen zu stärken und dadurch eine Transformation in Ihrem Liebesleben zu erleben.

Ihre Wochen-Affirmation:

„Ich fokussiere meine Gedanken auf Positives und erschaffe eine harmonische Realität.“