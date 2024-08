Das Horoskop zum August-Happy-End ab dem 26.08.24: Sternzeichen Widder

Lieber Widder, die letzte Augustwoche bringt eine wahrhaftige Energieexplosion für Sie. Merkur, der flinke Kommunikationsplanet, stärkt Ihre Entschlossenheit und beflügelt Ihre Abenteuerlust. Dies ist der Moment, um mutige Schritte zu wagen und Ihre Herzensprojekte anzugehen. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition, um die Chancen zu ergreifen, die das Universum Ihnen bietet. In dieser Woche geht es darum, Ängste loszulassen und in Ihre volle Kraft zu treten. Was immer Sie erreichen wollen: Der Götterbote und Frau Venus sind auf Ihrer Seite, um Ihre kühnsten Träume zu verwirklichen.

Ihre Wochen-Affirmation:

„Ich vertraue meiner inneren Stärke und erkenne die Fülle der Möglichkeiten, die das Universum für mich bereithält.“